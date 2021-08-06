Підготовка візиту Зеленського до США виходить на фінішну пряму - Маркарова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава Офісу президента України Андрій Єрмак провели "два надзвичайно інтенсивні дні" у Вашингтоні. Про це повідомила у Facebook вранці 6 серпня амбасадорка України у США Оксана Маркарова.

"Виходимо на фінішну пряму підготовки візиту No1", - написала Маркарова.

Українські чиновники зустрілися з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном і державним секретарем США Ентоні Блінкеном. За оцінкою Маркарової, це були "дуже гарні змістовні зустрічі". Головною тематикою цих бесід була підготовка візиту президента України Володимира Зеленського та його зустріч із президентом США Джо Байденом 30 серпня

"Наша мета - поглиблення стратегічного партнерства України та США реальними конкретними спільними ініціативами в захисті суверенітету та територіальної цілісності, підвищенні безпеки в Україні та регіоні, збільшенні нашої військової спроможності, прискоренні трансформації України в модерну економічну сильну демократичну країну", - пояснила Маркарова.

Крім того, відбулися зустрічі з членами Українського кокусу в Конгресі США - сенаторами Джин Шахін, Крісом Мерфі, Джимом Рішем, Роджером Вікером, Бобом Менендесом, Бенджаміном Кардіним і конгресменом Бредом Шерманом.

"Обговорили широке коло питань і ще раз окреслили спільні плани, базовані на міцній двопартійній підтримці України", - розповіла амбасадорка.

Також Кулеба і Єрмак зустрілися з представниками провідних інформаційно- аналітичних центрів Вашингтона.

"Як сказав міністр, тепер у нас буде три тижні "тихої дипломатії", коли ми разом з американським партнерами будемо працювати над реалізацією обговорених конкретних планів щодо зустрічі лідерів України та США", - додала Маркарова.

Візит Зеленського до США має відбутися 30 серпня. Головною темою візиту і його зустрічі з Байденом стане залучення США у процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, говорив Кулеба.

5 липня на форумі "Україна 30" Зеленський розповів про свої очікування від візиту до Вашингтона: "Він має бути змістовним перш за все. Це не туризм. Візит має бути максимально наповненим і, що найголовніше, результативним". За матеріалами Гордон.