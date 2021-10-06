Підозра меру Одеси Труханову: у НАБУ уточнили деталі справи

У справі щодо махінацій із землею в Одесі фігурують 16 осіб, а розмір збитків сягає 689 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро в Телеграмі.

Зазначається, що 6 жовтня повідомили про підозру Одеському міському голові і ще трьом посадовцям Одеської міськради у зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи.

"Загалом слідство встановило причетність до схеми 16 осіб, 10 із них є учасниками злочинної організації, решта - співучасники вчинення інших злочинів", - повідомляють у бюро.

Як встановило слідство, учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста Одеси (далі - ОТГ) для її подальшої передачі під забудову. Через ці дії упродовж 2016-2019 рр. ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і ряду посадовців міста у межах розслідування кримінального провадження.

За версією слідства, підозрювані причетні до схем з незаконного заволодіння земельними ділянками в Одесі під виглядом оренди. Сума збитків бюджету оцінюється у 533 млн грн.

Генпрокурор не виключає, що кількість підозрюваних і сума збитків під час слідства може зрости.

За даними джерел Укрінформу, повідомлення про підозру отримали одеський бізнесмен Володимир Г. і колишній прокурор Одеської області Олег Ж.