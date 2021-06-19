Підстав для розпуску Ради немає - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє про відсутність підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

Такої ж думки, за словами спікера, дотримується і Президент Володимир Зеленський, який "казав про те, що підстав, які сьогодні могли би підвести під дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, немає".

"І це абсолютна правда. Тому що, згідно з чинною Конституцією, згідно з чинним законодавством, підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради немає", - заявив Разумков.

Він додав, що протилежних заяв з цього приводу не чув у публічних виступах Президента.

"Я все ж таки орієнтуюся на публічну політику. А додаткових розмов з Володимиром Олександровичем з цього приводу у мене не було", - запевнив спікер Ради.

Як повідомлялося, Зеленський 15 червня заявив, що наразі не бачить сенсу розпускати Верховну Раду.

"Розпускати Раду немає сьогодні сенсу з точки зору стабільності, перш за все. Якщо депутати голосують і працюють - прекрасно. А якщо не будуть працювати, то немає сенсу в роботі Верховної Ради України", - відповів Зеленський на запитання про можливість розпуску парламенту, якщо не буде ухвалено закон про деолігархізацію.

Президент 2 червня вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт No5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

4 червня Зеленський заявив, що у разі спроб домовленостей олігархів із народними депутатами з метою "провалити" законопроєкт про деолігархізацію винесе питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум. За матеріалами Укрінформ.