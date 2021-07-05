Пєсков розповів, чому не готують зустріч Зеленського і Путіна

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підготовку зустрічі президентів України і РФ ускладнює "невиконання" Києвом мінських угод і тиск Володимира Зеленського на політичних опонентів. Про це Пєсков сказав в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" телеканалу "Росія- 1", передає ТАСС

"Що <...> ускладнює втілення ідеї про двосторонню зустріч: крім основного моменту про невиконання мінських домовленостей, ще, напевно, і той факт, що президент Зеленський з самого початку виглядав як дуже сучасний демократичний президент, який несе порядок і демократію у свою країну, і, звичайно, цей настрій явно не корелюється з абсолютно безпрецедентним тиском на політичних опонентів, з бажанням позбутися своїх успішних політичних опонентів шляхом відкриття кримінальної справи", заявив Пєсков.

Деталі: За словами Пєскова, "головна проблема - це те, що Україна не хоче виконувати мінські домовленості <...> [і] послідовно намагається розмивати важливість мінських домовленостей, кажучи про те, що потрібно їх чимось замінити, що вони вже ніби як неживі".

За його словами, Київ постійно намагається представити Росію учасницею конфлікту на Донбасі, що нібито "абсолютно не відповідає дійсності".

"Це неприйнятно ні для нас, ні для інших, напевно, учасників [нормандської]" четвірки ", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що "безальтернативність і важливість мінських домовленостей і виконання цього комплексу заходів постійно акцентується і канцлером [ФРН Ангелою] Меркель, і президентом [Франції Еммануелем] Макроном, і навіть акцентувалася під час переговорів [у Женеві 16 червня] президентом [США Джо] Байденом".

При цьому він констатував, що західні країни "не вводять" санкції проти України за невиконання мінських угод.

Пєсков зазначив, що Росія продовжить надавати гуманітарну допомогу Донбасу.

За його словами, Москва в будь-якому випадку "не закриватиме очі на гуманітарні проблеми кількох мільйонів людей, відторгнутих своєю державою і взятих своєю державою в страшну блокаду". "Росія надавала гуманітарну допомогу і продовжуватиме це робити", - сказав прессекретар президента Росії.

Крім того, як зазначив Пєсков, "Москва, Париж і Берлін роблять все можливе, щоб все-таки забезпечити реалізацію мінського комплексу заходів, бо тільки через реалізацію цього комплексу заходів лежить шлях до врегулювання".

Раніше, 2 липня, Пєсков заявив, що підготовка до зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського наразі не ведеться.

20 травня він заявляв, що контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі здійснюються, але жодних термінів немає.

Тоді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ключовими умовами для зустрічі Зеленського і Путіна розмову про Донбас та Крим. За матеріалами Українська правда.