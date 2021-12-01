Пишатись поки нема чим - Зеленський визнав провал судової реформи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в реформуванні судової системи України "пишатися поки нема чим".

Про це президент заявив під час щорічного звернення до Верховної Ради.

Судова реформа в Україні - тут пишатися, я вважаю, поки що нема чим. Ми тільки на початку цього складного шляху. Ми лише проголосували перші два закони Володимир Зеленський Президент України

Зеленському в Раді нагадали про "вагнергейт", постійну брехню, політичні репресії і про загиблого морпіха Журавля: фото Він подякував "кожному депутату", які підтримали закони про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Під час пресмарафону з нагоди екватора своєї каденції Зеленський переклав відповідальність за завершення судової реформи на міжнародних експертів. Зокрема, президент заявив: "Запитання щодо закінчення судової реформи звучить, як запитання до наших міжнародних партнерів. Я дав повністю незалежну можливість відношення до судової реформи, судоустрою в нашій державі".

На зверненні до Верховної Ради, 1 грудня, Зеленський завив, що без прямих перемовин з Росією ми не зможемо зупинити війну.

До 10 грудня Зеленський внесе в Раду законопроєкт про економічний паспорт українця.

В Україні можуть запровадити множинне громадянство. За матеріалами Прямий канал.