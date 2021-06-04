Після окупації Криму Тупицький був на півострові тричі - "Схеми"

Колишній голова Конституційного Суду України (КСУ) Олександр Тупицький тричі їздив до окупованого Криму. Про це йдеться в розслідуванні "Схем" (проєкт "Радіо Свобода" і "UA.Перший").

Посилаючись на інформацію Державної прикордонної служби України, журналісти розповіли, що вперше адміністративний кордон з окупованим Росією Кримом Тупицький перетнув 20 липня 2016 року в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар", повернувся з півострова через той самий КПВВ більш ніж через місяць, 28 серпня.

2017 року Тупицький був на окупованій території двічі: з 7-го до 9 квітня і з 5-го до 22 серпня. Адмінкордон із Кримом на той момент голова КСУ перетинав також у КПВВ "Чонгар".

У коментарі "Схемам" Тупицький говорив, що в окупований Крим не їздив.

"У Криму Російською Федерацією порушено кримінальну справу. Якби я відвідував, напевно, були б проблеми", - аргументував він.

Розслідувачі зазначають, що сам Тупицький говорив, що до Криму він "нев'їзний" лише з 2018 року, коли потрапив під російські санкції.

У жовтні 2020 року "Схеми" повідомляли, що 2018 року Тупицький, який ще до анексії Криму володів земельною ділянкою в селищі Кореїз на південному березі Криму, купив ділянку землі по сусідству, оформивши договір купівлі- продажу за російським законодавством.

***Тупицького призначили суддею Конституційного Суду у травні 2013 року за квотою президента. КСУ він очолив у вересні 2019 року.

29 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про усунення Тупицького з посади голови суду. 26 лютого 2021 року глава держави продовжив строк усунення голови КСУ ще на місяць.

27 березня опублікували указ Зеленського, яким він скасував указ експрезидента-утікача Віктора Януковича про призначення Тупицького і Олександра Касмініна суддями КСУ. Зеленський повідомив, що скасував указ у межах перевірки всіх чинних указів і розпоряджень Януковича на предмет загрози національної безпеки. 30 березня Тупицький оскаржив указ.

Тупицького підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду через свідомо неправдиві показання свідка. 28 грудня 2020 року він мав з'явитися в Офіс генпрокурора України для вручення підозри. Як розповіли в Офісі генпрокурора, Тупицький повідомив, що не може прибути за сімейними обставинами, але не надав документів про поважність причин неявки.

Повідомлення про підозру Тупицькому надіслали поштою. У Держбюро розслідувань (ДБР) зазначили, що він отримав повідомлення про підозру, хоч і заперечує це.

Справу Тупицького розглядає Печерський райсуд Києва. За матеріалами Гордон.