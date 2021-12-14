Після розмови Байдена і Путіна Росія не відвела війська від кордонів України – Зеленський

Скорочення кількості російського військового угруповання біля кордонів з Україною після нещодавніх переговорів президентів Сполучених Штатів Америки й Росії не відбулося.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, переклад якого опублікований на сайті глави держави, передає Укрінформ.

«Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією», - зазначив Зеленський.

Водночас глава держави запевнив, що Україна захищатиме свою землю і своїх людей за будь-яких обставин і від будь-яких посягань.

«Українці не віддадуть своєї свободи ніколи. Тим часом у Москві вже можуть відкривати музей з колекцією різноманітних засуджень. Безперечно, ми вдячні за надану підтримку, але колективних зусиль поки не вистачає, щоб повернути російську сторону не тільки до прогнозованої політики, яка була б заснована на повазі до міжнародного права та до держав-сусідів, а й просто до змістовних перегорів щодо миру на сході України», - наголосив Президент.

Він нагадав, що українська сторона не «грає» зброєю, не виставляє війська під кордон, не робить силових кроків щодо тимчасово окупованої території держави, а постійно наполягає на активізації дипломатії.

«Україна готова докласти всіх необхідних зусиль, щоб мир був чесним і довготривалим. Це інтерв’ю перетвориться на товсту книгу, якщо я почну перелічувати всі пропозиції та намагання активізувати переговори, які російська сторона отримала від нас за роки війни. Але вистачить і одного невеликого абзацу, щоб переказати відповіді Росії, бо всі вони зводяться до неготовності визнати себе стороною цієї війни. Її роль за переговорним столом – наполягати на тому, що треба говорити з сепаратистами на Донбасі. А хто ці сепаратисти? На окупованій території всім керують російські офіцери та російські урядовці», - наголосив Зеленський.

9 грудня відбулася телефонна розмова президентів України Володимира Зеленського так США Джо Байдена.

7 грудня американський лідер провів відеоконференцію з президентом Російської Федерації Путіним.