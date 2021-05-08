"Побільше нам перемог": ЗМІ опублікували запис розмови з голосами, схожими на Медведчука і ватажка ОРДО Пушиліна

На сайті українського інтернет-видання з'явився запис можливої розмови кума Путіна й лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука з очільником бойовиків ОРДО Денисом Пушиліним

Про це повідомляє "24 каналу".

На записі двоє чоловіків, чиї голоси схожі на голоси Медведчука й Пушиліна, дружньо спілкуються та обмінюються вітаннями. При цьому обидва бажають один одному "побільше перемог у житті".

За даними журналістів "24 каналу", ця розмова відбулася 9 травня 2015 року - тоді Медведчук зателефонував Пушиліну, аби привітати з "подвійним святом" - днем народження та 9 травня.

Водночас чоловік із голосом, схожим на голос Пушиліна, дякує, та вітає співрозмовника у відповідь словами "дай нам бог побільше перемог у житті".

Цитата з розмови: "Вітаю, Денисе Володимировичу (ймовірно, говорить Медведчук), по-перше, з днем народження. По-друге, з днем перемоги".