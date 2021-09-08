Подоляк прокоментував матеріал CNN щодо «вагнерівців»

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що версія CNN про спецоперацію із затримання російських бойовиків, яка нібито була зірвана, є перекладом англійською мовою старої російської дезінформації.

Про це йдеться в переданому Укрінформу коментарі Подоляка.

«CNN несподівано озвучила дуже дивну версію так званого «вагнерівського скандалу». На мій погляд, іноді явно трапляються такі анекдотичні ситуації, які складно навіть придумати. Не минуло й кількох годин, як уже й офіційний представник ФСБ (ага, тієї самої) похвалив CNN за цей матеріал», - зазначив Подоляк.

Він звернув увагу, що в матеріалі не вказано ані імена, ані посади представників спецслужб, які нібито коментували ситуацію з «вагнерівцями».

«Що там сказано? Все як завжди. Обов'язкові анонімні відставники - і це ключове - щось підтверджують. Інше анонімне джерело щось спростовує. Ще раз: анонімні, без прізвища, без посади і, отже, джерела, що не мають інформаційної та репутаційної цінності», - підкреслив він.

При цьому Подоляк вказав на «синхронність» публікації із заявою представника ФСБ.

«Коли раніше офіційний представник ФСБ практично миттєво виходив у медіа, щоб підтримати і похвалити якийсь репортаж? Це ж фактично сигнал для всієї російської системи пропаганди, що і як потрібно відпрацьовувати. Тепер вони «розженуть» цю історію з посиланням на CNN. І сталося це напередодні запланованої зустрічі Лукашенка з президентом Росії. Ситуація говорить сама за себе», - заявив він.

За його словами, «при цьому ніхто вже не здивується, якщо ФСБ похвалить і тих українських діячів з числа журналістів, політиків або колишніх спецслужбистів, які підставили CNN і просто забезпечили переклад англійською старої російської «дези», що була опублікована вперше 6 серпня 2020 року».

«З тієї публікації в «Комсомольскій правді» нічого нового й істотного до історії про «вагнерівців» не додалося. А зараз ось похвалу ФСБ можна вважати неформальним орденом для всіх тих маніпуляторів і корупціонерів, які вклалися в поширення цієї історії. На жаль, у будь-якій країні можна знайти такі анонімні джерела, які розкажуть все що завгодно. Можна тільки шкодувати, що запущена через російську пропагандистську «Комсомольську правду» історія прикриття для появи «вагнерівців» у Білорусі досі гуляє по медіа до радості і задоволення ФСБ», - резюмував радник керівника ОП.

Як повідомлялося 8 вересня американське видання CNN оприлюднило матеріал, який, зокрема, містить розмову з трьома анонімними нібито «колишніми високопоставленими службовцями української військової розвідки». Йдеться про підготовку спецоперації із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер». Однак у матеріалі немає інформації про те, чому було зірвано спецоперацію.

У кінці липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків ПВК Вагнера. Україна направила Білорусі запит на екстрадицію «вагнерівців», проте Мінськ передав затриманих Росії.