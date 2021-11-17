Подоляк прокоментував причетність Єрмака до рішення відкласти операцію із затримання "вагнерівців"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак немає повноважень "щось вирішувати в галузі розвідки, але міг "відкрито наполягати у відповідних форматах на акуратному ставленні до домовленостей про припинення вогню на лінії розмежування.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі виданню "LIGA.net", коментуючи розслідування Bellingcat та The Insider про спецоперацію із затримання "вагнерівців".

За словами Подоляка, у Єрмака немає повноважень віддавати накази органам розвідки. Якби такі накази були, їх не виконували б. Водночас він визнав, що Єрмак як людина, яка відповідала у 2020 році за домовленості про припинення вогню на лінії розмежування, "цілком могла відкрито наполягати у відповідних форматах на акуратному ставленні до подібної домовленості, щоб не зірвати складний переговорний процес. Читайте також: Упереджене ставлення Зеленського та ОП до Бурби могло стати причиною зриву операції із затримання "вагнерівців" - Bellingcat

"І роздмухувати з такого ставлення якусь конспірологію щодо зриву будь-яких планів - абсолютно некоректно. Що, власне, і підтвердила робота журналістів..., - сказав Подоляк.

Нагадаємо, що 17 листопада Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала першу частину розслідування про спецоперацію із затримання "вагнерівців".

Спецоперація під назвою "Авеню" мала завершитися примусовою посадкою літака з бойовиками "Вагнера" в Україні. Однак, в останній момент розвідники зустрілися з політичним керівництвом і операцію "перенесли".

За даними Bellingcat, операцію з примусовою посадкою літака схвалили на початку липня 2020 року, однак рішення відкласти її проведення призвело до повного "провалу.

За день до планованого від'їзду бойовиків Бурба та Баранецький прибули до ОП. Вони мали подати остаточну інформацію про перебіг запланованої спецоперації.

Бурба повідомив Bellingcat, що Зеленський не зміг з ними сконтактувати, а голова Офісу президента Андрій Єрмак нібито запропонував відкласти операцію на тиждень.

Напередодні президент Зеленський досяг угоди з Росією та підтримуваними нею терористами про припинення вогню на Донбасі. Угода мала набрати чинності 27 липня.

У відповідь Бурба запропонував відкласти операцію на чотири дні, зрештою її вирішили перенести на п'ять днів.

"За словами Бурби, позиція Офісу президента була такою, що, якщо операція триватиме, як було заплановано, і завершиться затриманнями 25 липня, то припинення вогню буде приречене ще до початку", - говориться у розслідуванні.

Журналісти Bellingcat зауважили, що не змогли незалежно перевірити розмову в Офісі президента, адже ОП не надав своїх коментарів щодо розслідування.

У розслідуванні Bellingcat немає згадок про залученість до спецоперації спецслужб інших країн, згідно із текстом, її реалізовували виключно ГУР Міноборони та СБУ. Також немає жодних згадок про нібито злив росіянам інформації про плани провести спецоперацію, про що раніше писали окремі журналісти.

Що передувало розслідуванню

29 липня 2020 року в Білорусі силовики повідомили про затримання 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнер". Попри запити України про екстрадицію бойовиків, білоруська влада передала їх до РФ.

Головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов пізніше повідомив, що це була спецоперація Служби безпеки України, яка хотіла виманити російських найманців, що брали участь у бойових діях на Донбасі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Цю версію підтвердили журналістки Яніна Соколова та Любов Величко.

ЗМІ підозрювали, що в найближчому оточенні президента є люди, які могли "злити" цю інформацію противнику. Офіс президента, СБУ, Служба зовнішньої розвідки України та Головне управління розвідки Міністерства оборони України заперечують цю інформацію.

9 вересня 2020 року Шевченківський районний суд Києва зобов'язав СБУ відкрити провадження проти керівника Офісу президента Андрія Єрмака через спецоперацію із затримання в Білорусі членів ПВК "Вагнера". Провадження відкрили за статтями про державну зраду (ст. 111 ККУ) та шпигунство (ст. 114 ККУ). Андрій Єрмак, своєю чергою, назвав відкриття справи "політичним піаром".

6 березня 2021 року ZN.ua написало, що Офіс президента України начебто намагався вмовити службу британської розвідки МІ6 завадити виходу фільму- розслідування Bellingcat про зрив операції із затримання "вагнерівців". У британській розвідці відповіли, що нічого не можуть зробити з розслідуванням журналістів через свободу слова.

За матеріалами "Детектор медіа".