Подоляк сумнівається в близькому мирі Донбасі та назвав "наріжний камінь"

На переговорах у нормандському форматі навряд чи вдасться незабаром домогтися врегулювання конфлікту на Донбасі. Хоча українська сторона вважає, що його треба вирішити тут і зараз.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, російська сторона в нормандському форматі прагне змінити порядок денний і ввести в переговори так звані "ЛДНР", але Україна відмовляється.

"Це є одним з великих наріжних каменів, який ми ніяк не можемо посунути в ту чи іншу сторону. Але сама по собі будь-яка зустріч в нормандському форматі - це уточнення позицій. І ці позиції України завжди підточує все більш конкретно. Ми точно кажемо, що є червоні лінії, які ми не перейдемо. Що є потреба вирішити цей конфлікт тут і зараз, без ескалації", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що на сьогодні позиція української сторони виглядає ефективно.

"Але чекати, що результати будуть негайно і дуже позитивними для нас - це неможливо. Тому що, як ми розуміємо, вся історія з Донбасом набагато більша, ніж сама війна на цих територіях", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на останніх переговорах нормандських радників за участю голови Офісу президента Андрія Єрмака відбувся "жорсткий обмін думками".

За матеріалами РБК-Україна.