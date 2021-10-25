Поки не бачу, навіщо Путіну припиняти війну проти України - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов не бачить аргументів за те, щоб російський президент Володимир Путін хотів припинити війну на Донбасі. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

На думку секретаря РНБО, на Україну "чекають важкі кілька місяців" через те, що потрібно буде продовжувати термін дії закону про ОРДЛО.

"(Водночас) відразу збуджується Російська Федерація. У них є велике бажання внести туди свої корективи, щодо нібито вирішення цього питання", - сказав він.

Водночас Данілов переконаний, що ключ до закінчення війни - в Москві, і окупація ОРДЛО закінчиться, коли Путін так вирішить.

"Чи прийме він таке рішення? Я поки не бачу аргументів, чому він має це робити", - додав він.

За його словами, війна на Донбасі - це "велика гра" з дестабілізації ситуації не тільки на території України, а й у Європі.

12 грудня 2020-го Рада продовжила до 31 грудня 2021 року дію закону про особливий порядок самоврядування в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

21 жовтня 2021-го The Times написала, що Україна хоче купити у Британії ракети для кораблів і літаків через можливу ескалацію війни цієї зими. МЗС РФ закликав Лондон не давати Україні зброю.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.