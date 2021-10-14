Поклонскую не смогут задержать из-за дипломатического иммунитета - МИД РФ

Бывший прокурор оккупированного РФ Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая назначена послом России в Кабо-Верде, не будет задержана по запросу Украины, поскольку у нее абсолютный дипломатический иммунитет.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

"Как глава дипломатического представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных или заявляемых кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать", - сказала она в ответ на намерение украинской стороны инициировать задержание бывшего прокурора.

Захарова добавила, что Украина не сможет применить свое правосудие на территории африканской страны.

Как сообщали Українськi Новини, Путин назначил Наталью Поклонскую послом Российской Федерации в Кабо-Верде на островах Зеленого Мыса.

Также МИД Украины предупредил Кабо-Верде о преступной деятельности Поклонской.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригрозил испортить жизнь Поклонской, если у нее осталось украинской гражданство.