Поліція відкрила чотири кримінальні провадження пов'язані з виборами

Слідчі Національної поліції розпочали чотири кримінальні провадження через порушення під час виборчого процесу. Також складено три адміністративних протоколів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Національною поліцією України.

Найбільше порушень зареєстровано в Харківській - 59, у Черкаській - 25 та Львівській областях - 10.

Здебільшого події стосувалися незаконної агітації - 36, невиконання рішення виборчої комісії - 7, фотографування бюлетеня або виборчої документації - 6, можливого підкупу виборців - 5, незаконного знищення виборчої документації - 5, порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії - 4, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців - 4, фальсифікації виборчих документів або її спроба - 4, незаконного використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) - 1.

За результатами перевірки розпочато чотири кримінальні провадження:

- 2 - за ч. 1 ст. 158-3 Кримінального кодексу України (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів) - у Харківській та Черкаській областях; - 2 - за ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі) - у Харківській області.

Також після проведення перевірки складено три адміністративні протоколи: 2 - за ст. 212- 10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборчий агітації, агітація в день проведення референдуму) Кодексу України про адміністративні правопорушення - у Київській та Черкаській областях, 1 - за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня...) Кодексу України про адміністративні правопорушення - у Харківській області. Загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу. Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення і надавали їм правову оцінку. Усі дільниці зачинилися вчасно, розпочався процес підрахунку голосів. За матеріалами УНН.