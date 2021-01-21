"Політичне шарлатанство". Кравчук прокоментував передання утримуваних осіб Медведчуку

Голова української делегації у тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук назвав "політичним шарлатанством" рішення РФ передати утримуваних бойовиками осіб народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Вікторові Медведчуку. Про це він сказав у коментарі "РБК-Україна".

"Я ставлю запитання: Медведчук - це держава? Якщо в нього є своя територія в Україні або власна дача, він може туди забирати кого завгодно", - заявив Кравчук.

Він підкреслив, що якщо в Росії є бажання провести обмін, то потрібно розв'язувати це питання на державному рівні, а не на приватному.

"Я це розцінюю як політичне шарлатанство, яке ніяким чином не причетне до вирішення питання", - сказав Кравчук.

Проросійські бойовики готуються передати Україні дев'ятьох утримуваних осіб 20-го або 21 січня, повідомила уповноважена Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова. Представники бойовиків "ЛНР" і "ДНР" Владислав Дейнего і Наталія Никонорова назвали посередником у переданні Медведчука.

МЗС України заявив, що рішення передати полонених Меведчуку нівелює роль ОБСЄ в питанні звільнення утримуваних осіб. У міністерстві назвали цей крок РФ ударом по нормандському формату і тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу щодо забезпечення звільнення утримуваних осіб.

У 2014 році, одразу після анексії Криму, Росія почала збройну агресію на сході України. Бойові дії тривають між Збройними силами України з одного боку та російською армією та підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, -з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на пропоновані Україною факти і докази.

Перемовини про врегулювання конфлікту ведуть у межах тристоронньої контактної групи (Україна - ОБСЄ - Росія) і "Нормандської четвірки" (Україна - Німеччина - Франція - Росія).

Останній обмін утримуваними особамипвідбувся 16 квітня 2020 року. Бойовики звільнили 20 осіб, українська влада передала їм 14. У грудні представник Донецької області в українській делегації у ТКГ, журналіст Сергій Гармаш розповідав, що окупанти блокують обмін.

За даними Денісової, бойовики на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжують незаконно утримувати 251 українця. за матеріалами Гордон.