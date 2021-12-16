Політика "деолігархізації" Зеленського віддає суб'єктивізмом - американський аналітик

Адміністрація президента України Володимира Зеленського націлилася на бізнесмена Ріната Ахметова, одночасно не наважуючись діяти проти Ігоря Коломойського, на якого у зв'язку з корупцією наклали санкції США, написав 14 грудня в колонці для The Washington Times виконавчий директор Школи громадських та міжнародних відносин Університету Балтимора Айван Саша Шиен.

"Підтримка паном Ахметовим лідера української опозиції і колишнього спікера українського парламенту Дмитра Разумкова, який сьогодні користується все більшою популярністю, призвела до того, що Зеленський фактично оголосив війну Ахметову в листопаді, пов'язавши його з імовірною змовою, підтримуваною російськими силами. Час для конфлікту з Ахметовим вкрай невдалий: влада не накопичила вугілля для електростанцій, і країні загрожує вимкнення електрики. Якби не закупівля вугілля за кордоном ДТЕК Ахметова, Україна вже зіткнулася б з енергетичним колапсом. Зеленському не варто було починати фальшиву війну вдома, коли він може зіткнутися зі справжньою війною на своїх кордонах", - вважає експерт.

Він наголосив, що під час боротьби з Ахметовим Зеленський підтримує приємні стосунки зі своїм "найочевиднішим прибічником, мільярдером Ігорем Коломойським - олігархом, який підтримав його обрання і був головним інвестором президентської телекомпанії". Автор додав, що Коломойський користується пільгами: нещодавно ухвалений закон про оподаткування надр не торкнувся марганцю, яким володіє Коломойський, але податок на залізну руду, добуванням якої займаються підприємства Ахметова, зріс.

Шиен переконаний, що США мають гарантувати: їхня підтримка України не призведе до сліпого погодження з політикою Зеленського, яка може підірвати досягнутий за 30 років прогрес.

"Немає сумнівів у тому, що вплив олігархів у політиці України надмірний і потребує уваги. Але політика "деолігархізації", яку проводить Зеленський, віддає суб'єктивізмом, і це хибний хрестовий похід, породжений образою. Те, що правила змінюють для всіх, за винятком покровителів Зеленського, свідчить багато про що, - зазначив аналітик. - Але одне можна сказати напевно: якщо Зеленський і далі просуватиме ханжеське законодавство, яке є нещирим, його політика завадить проведенню необхідних реформ. Гірше, він може вкинути країну в регіональну пожежу, яка потребуватиме втручання США та Європи. Офіційним особам США варто звернути на це увагу, поки не стало надто пізно". За матеріалами Гордон.