Польща під час головування в ОБСЄ наполягатиме на реалізації Мінських угод

Під час Польського головування в ОБСЄ наступного року Варшава зосереджуватиме увагу на ситуації, що склалася на сході України.

Про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, передає Укрінформ із посиланням на TVP.INFO.

"Особливу увагу приділимо російсько-українському конфлікту. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні є єдиною формою присутності міжнародної спільноти у зоні конфлікту", - заявив Пшидач.

За його словами, завдяки власним ініціативам, а також активності спецпредставника чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Польща має намір "наполягати на реалізації Мінських домовленостей сторонами конфлікту, починаючи від ключових положень - припинення бойових дій".

Пшидач визнав, що Польща не робитиме "революційних" змін у чинних форматах переговорів, а намагатиметься їх підтримувати. За його словами, Варшава не має ілюзій: на просторах ОБСЄ базові принципи цієї організації брутально порушуються, свідченням чого є анексія Криму та окупація частини території Грузії.

Як додав дипломат, Польща має намір діяти методом "малих кроків", аби покращувати становище населення та послаблювати напруженість у кризових регіонах.

Пшидач також поінформував, що міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау перед початком Польського головування в ОБСЄ здійснить низку візитів до ключових країн Східної Європи.

Річне головуватиме в ОБСЄ перейде до Польщі 1 січня 2022 року.