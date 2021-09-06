Понад 1200 правок: що депутати хочуть змінити в законопроєкті про олігархів

В законопроєкт про олігархів No5599, який Верховна Рада підтримала в першому читанні 1 липня, народні депутати внесли 1257 поправок на 500 сторінок, повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Що пропонують змінити:

орган, який буде визначати людину як олігарха. Є кілька варіантів: Кабмін за зверненням РНБО, членів Кабміну або президента України; ВАКС за заявою Кабміну, РНБО, НБУ, СБУ або АМКУ; НАЗК за зверненням АМКУ або іншого державного органу; Спеціально створена Комісія при НАЗК; Комісія із семи людей, де більшість - представники міжнародних організацій.

Є кілька варіантів: Кабмін за зверненням РНБО, членів Кабміну або президента України; ВАКС за заявою Кабміну, РНБО, НБУ, СБУ або АМКУ; НАЗК за зверненням АМКУ або іншого державного органу; Спеціально створена Комісія при НАЗК; Комісія із семи людей, де більшість - представники міжнародних організацій. зробити НАЗК головним органом з визнання олігархом, надати йому право здійснювати розслідування та вивчення всіх обставин, а також вести Реєстр олігархів.

надати йому право здійснювати розслідування та вивчення всіх обставин, а також вести Реєстр олігархів. зобов'язати олігархів звітувати перед НАЗК про фінансування ЗМІ, а будь-яка концентрація бізнесу за участю олігарха обов'язково повинна відбуватися з дозволом від АМКУ.

а будь-яка концентрація бізнесу за участю олігарха обов'язково повинна відбуватися з дозволом від АМКУ. уточнити і розширити список критеріїв для статусу олігарха - додати в нього розміри активів, вплив на політиків, регулярні зустрічі в Офісі президента і так далі.

- додати в нього розміри активів, вплив на політиків, регулярні зустрічі в Офісі президента і так далі. розширити список заборон для олігархів, зокрема на керівні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування.

зокрема на керівні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування. ввести стандарти подачі інформації в ЗМІ, які мають ознаки впливу олігарха. Мається на увазі контроль за дотриманням балансу думок, повнотою інформації і відсутністю антиукраїнської пропаганди. Однак, на думку Залізняка, така правка небезпечна з точки зору свободи слова.

Законопроєкт про деолігархізацію президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради 2 червня 2021 року. Згідно з документом, олігарх - це людина, яка одночасно бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації та є власником великого бізнесу. Олігархів планують вносити в спеціальний реєстр.

За матеріалами ZN.UA