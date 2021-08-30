Порошенко дав президенту настанови й записав відео для Зеленського

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко дав президенту Володимиру Зеленському настанови, щоб поїздка у США стала змістовною, а не просто піар-візитом

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у своєму відеозверненні дав настанови президенту Володимиру Зеленському перед його візитом у США. Порошенко наголосив - треба використати всі можливості, аби поїздка була змістовною, а не просто піар-візитом.

"На запрошення президента США Джозефа Байдена відбудеться довгоочікувавий візит президента України до Сполучених Штатів. З власного досвіду знаю вагу і значення Вашингтону для становлення незалежної, демократичної та сильної України. Тому не можу не вболівати за успіх і результативність українсько- американського саміту", - зазначає Порошенко.

"Тому і сам особисто використовував свої американські контакти та активно долучався до просування українських інтересів для досягнення змістовних результатів зустрічі двох президентів у Білому домі", - нагадав п'ятий президент.

"Перше і, на мою думку, найголовніше - встановити добрі особисті відносини довіри з главою Білого дому. Як мінімум, на тому рівні, яка існувала за моєї каденції. Лише компетентна, щира, чітка та конструктивна позиція справжнього лідера країни. Без підвищених тонів і питань на кшталт "чому Україна досі не в НАТО"? Це - важлива передумова успішності зустрічі", - переконаний Порошенко.

Друге - підтвердити рішучу налаштованість України на поглиблення стратегічного партнерства та союзництва зі Сполученими Штатами і нарешті запустити механізми Комісії стратегічного партнерства, зазначив лідер "ЄС".

Порошенко також наголосив - усі ідеї та ініціативи вже були закладені за часів віце-президентства Байдена.

"Йдеться про важливі складові зміцнення стійкості України у відсічі російському агресору через і укладення безпекової угоди, і координацію зусиль з просування на шляху до членства в НАТО, і розширення спектру оборонних летальних озброєнь, і військово-технічну кооперацію. Про все це вже починали говорити і говорили, і робили. І про Петріоти, і про кораблі, і про ракети, і про гелікоптери, і антиснайперські системи", - говорить Порошенко.

За його словами, варто також спробувати знайти оптимальні шляхи проактивного залучення США для припинення російської агресії на Донбасі.

"Третє - переконати американських можновладців та великий бізнес у щирості та ефективності Банкової у впровадженні демократичних та соціально- економічних реформ в Україні і, в першу чергу, у боротьбі з корупцією. Те, що дійсно важливо для серйозного іноземного бізнесу, - це не "няні" чи усні квазі-гарантії Банкової, а насамперед верховенство права і забезпечення незалежності правосуддя, правоохоронних та антикорупційних органів, банківського сектору в Україні", - зауважує Порошенко.

Він наголошує - інвесторів не переконаєш вкладати сотні мільярдів в Україну, допоки кишенькові суди, здається, більше керуються не волею Феміди, а духом і забаганками Банкової, а правоохоронці ганяються за опозицією і лицемірно покривають злочинців.

"Зеленському варто було б поставити крапку і роз'яснити свою позицію щодо екс-власника Приват-банку Коломойського, який перебуває під санкціями США, покриття зрадників у справі "вагнерівців", особистих мотивів у інструменталізації судової системи для переслідування демократичної опозиції", - переконаний п'ятий президент.

"Саме через реальні реформи та справжнє незалежне правосуддя пролягає шлях до реалізації так званого американського "плану Маршалла-Байдена" щодо України, який я запропонував новообраному президентові Байдену під час перших контактів з його командою на початку року. Сподіваюсь, що Зеленський розвине цю ініціативу під час свого візиту до Білого дому", - зазначає Порошенко.

Лідер партії також вважає вкрай нагальним зафіксувати важливе місце України в системі стратегічних енергетичних пріоритетів США, одним з елементів якої має стати спільна протидія Північному потоку-2.

"І, безперечно, з Вашингтона Зеленський має привезти орієнтовні терміни візиту в Україну президента США Байдена, що стане підтвердженням успішності зустрічі. Крім відвідання Білого дому, є кілька важливих локацій в США, до яких Зеленський мав би завітати, якщо йдеться про серйозний, змістовний, а не піар-візит. Насамперед, йдеться про штаб-квартиру МВФ, де президент України має провести переговори з Виконавчим директором Фонду Крісталіною Георгієвою", - пояснює Порошенко.

"Не менш важливий та символічний напрямок - штаб-квартира ООН у Нью-Йорку, де Зеленський мав би презентувати наробки Кримської платформи та залучити ООНівський компонент до міжнародних зусиль з деокупації Криму", - констатує Порошенко.

Він зауважив, що наступні дні всі будуть уважно стежити та вболівати за дипломатичні успіхи Глави держави на американському напрямі.

"Бо міцне українсько-американське стратегічне партнерство - це про Україну, про нашу незалежність, демократію, безпеку, мир та добробут.

Відповідальність за здоровий дух у цьому партнерстві сьогодні лежить повністю на президентові Зеленському", - наголошує Порошенко.

"Як ніколи, спільно з Вашингтоном ми потребуємо історію успіху. І нині маємо всі умови, аби це сталося", - резюмує п'ятий президент.

За матеріалами Gazeta.ua