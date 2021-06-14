Порошенко не очікує нічого поганого для України від зустрічі Байдена і Путіна в Женеві

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко не чекає поганих результатів для України від зустрічі 16 червня в Женеві (Швейцарія) американського і російського президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.

"Від зустрічі Байден-Путін я чекаю позитиву. Байден - високий професіонал, добре проінформований про ситуацію, у тому числі в Україні. Тому не чекаю нічого поганого. І я вважаю, що і Північний потік-2 не зданий, тому що і Меркель летить до Вашингтона", - сказано в повідомленні на офіційній сторінці Порошенка в Facebook.

Він зазначив, що "ми будемо робити максимум можливого. Ми розуміємо, наскільки небезпечно давати в руки Путіну козирі у злочинній грі проти України".

"Закликаю тримати кулаки за Україну в понеділок, 14 червня на cаміті НАТО, у вівторок, 15 червня, на саміті Європейський Союз - Сполучені Штати Америки. І дуже сильно тримати кулаки за Україну в середу, 16 червня, коли відбудеться в Женеві зустріч президента Байдена і президента Путіна", - резюмував політик. За матеріалами Інтерфакс-Україна.