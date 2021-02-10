Порошенко представив законопроєкти "ЄС" щодо боротьби з російською пропагандою

"Європейська солідарність" ініціює ухвалення низки нормативних актів, які спрямовані на боротьбу з російською пропагандою та протидію колабораціонізму.

Про це повідомив лідер партії, п'ятий президент Петро Порошенко під час брифінгу, передає пресслужба.

Так, політсила пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, які встановлюють жорстку відповідальність за умисне і добровільне співробітництво громадянина України з країною-агресором в інтересах країни - агресора і на шкоду національній безпеці України та її союзникам.

"Мова не йде про тих, хто на окупованій території під загрозою для життя вимушений працювати в тих чи інших установах, лікарнях та школах. А мова йде в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші. І має бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною - агресором і звітують перед нею", - повідомив Порошенко.

Також в "ЄС" підготували законопроєкт про посилення відповідальності за дії, пов'язані з поширенням ворожої пропаганди, який має перекрити всі лазівки для неї.

"Перші кроки були здійснені нашою командою ще у 2014-2015 роках. Я хотів би наголосити, що саме мій підпис стоїть під рішенням щодо застосування санкцій щодо російських телеканалів. Ми зараз бачимо, що і Європейський Союз, зокрема Латвія на цьому тижні прийняла відповідне рішення про заборону тих самих російських телеканалів, які не є засобами масової інформації і там працюють не журналісти. А є засобами пропаганди, і працюють там журналісти на кшталт Соловйова і Кісельова", - додав Порошенко.

Третій документ - це постанова Верховної ради "Про невідкладні заходи для припинення практики політично вмотивованих переслідувань".

За словами Порошенка, постанова вимагає припинити політичні репресії проти добровольців, ветеранів, волонтерів, учасників Революції гідності - зокрема, Андрія Антоненка, Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, кіборга генерала Марченка, Софії Федини, Марусі Звіробій та інших.

Він також закликав політичні сили, представлені у парламенті, крім ОПЗЖ, підписатися під законопроєктами і постановою.

"Ми зараз звертаємося до всіх лідерів парламентських фракцій, крім ОПЗЖ як "п'ятої колони", з проханням виступити співавторами зазначених проєктів законів та постанови і продемонструвати українському народу, що за першим кроком ми готові зробити й другий, і третій. Щоб нарешті виступити єдиним фронтом проти російської агресії. Єдиним фронтом по захисту державних і національних інтересів України", - наголосив Порошенко.

Порошенко переконаний, що альтернативи державницькій стратегії не існує.

"Чого хоче зараз український народ? Український народ хоче об'єднання всіх політичних сил навколо державницьких інтересів. Навколо захисту державності України, європейської і євроатлантичної інтеграції. Саме ці цілі сповідує наша політична сила", - резюмував Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Європейська солідарність" підтримала рішення РНБО щодо санкцій проти де-факто російських телеканалів.

Підставою для санкцій стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

За матеріалами РБК-Україна.