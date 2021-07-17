Порошенко про статтю Путіна: готує росіян до розширення агресії проти України

Стаття Володимира Путіна про Україну - своєрідний "Майн кампф" російського президента.

Про це заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Він зауважив, що переважна більшість українців не читала цю статтю - і це означає, що вплив Кремля на внутрішню політику України дедалі слабшає. Однак прочитати її все ж варто - щоб зрозуміти стратегічні наміри країни- агресора, переконаний Порошенко.

"Путін написав статтю української мовою. Весь світ про це говорить, а я впевнений - 99% українців її не читали. Чому? Тому що вони живуть з твердим переконанням: Путін не впливає і не має впливати на інтелектуальний, культурний, мовний та інший простір України. Це певне досягнення", - наголошує Порошенко.

Він вважає, що Путін цією статтею готує росіян до можливої агресії проти всієї України. Це червоною стрічкою проходить через всю статтю.

"Що він говорить українцям? "Я за те, щоб визнати територіальну цілісність України, ми не збираємося її порушувати". Що це означає для українців? Йому не потрібна Донецька чи Луганська область. Територіальна цілісність йому потрібна для того, щоб зберегти "федеральний округ Україна" у складі російської імперії", - переконаний Порошенко.

Порошенко також провів паралель із виступом Путіна на Мюнхенській конференції з безпеки у 2007 році. Він там теж наголосив про зміну зовнішньої політики, безпекової зовнішньої політики Росії.

"Що трапилося після цього? Агресія проти Грузії. На відміну від України, яка зупинила його на кордоні і звільнила 2/3 окупованого Донбасу, Путін дійшов до Тбілісі. Путінські літаки бомбили Поті. Він захопив і закріпив Абхазію і Осетію. І мені здається, з боку Зеленського було дуже легковажно після цієї статті коментувати: "часу на зустрічі зі мною не знайшлися, а часу на написання статті знайшлося". Друзі, ця стаття означає - Україна в небезпеці", - констатує Порошенко.

Нагадаємо, Путін написав статтю про Україну, вказавши, що українці та росіяни ніби-то "один народ".

Володимир Зеленський заявив, що заздрить, що у президента РФ є час, щоб писати такі об'ємні матеріали про України. Він запропонував обговорити під час зустрічі деякі речі зі статті.

За матеріалами РБК-Україна.