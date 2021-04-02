Порошенко прокоментував розмову Зеленського і Байдена

Експрезидент України й чинний лідер фракції Європейська солідарність Петро Порошенко прокоментував телефонну розмову президента України Володимира Зеленського і глави США Джо Байдена.

Детальну інформацію він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Порошенко вважає, що така розмова - дуже своєчасна і важлива в умовах можливої ескалації російської агресії на Донбасі.

"Тепер, коли в гру увійшов старий друг України (Джо Байден - ред.), Найбільш досвідчений і досвідчений в українських справах глава Білого дому, українська боротьба отримала таку необхідну і своєчасну "вакцину" від російського агресора", - заявив п'ятий президент України.

Українська влада отримала "чіткі й зрозумілі сигнали" щодо введення реформ в Україні, додав він.

"Трагічний контекст першої телефонної розмови, пов'язаний з тривожним розвитком ситуації безпеки в протидії російській агресії, не підміняє велике значення контакту Вашингтона з Києвом на найвищому рівні", - підсумував Порошенко.

НВ в Офісі президента повідомили, що Порошенко такими висловлюваннями у "буквальному сенсі істерично спробував втопити в негативі сьогоднішню новину про розмову президентів Зеленського і Байдена".

"Людині байдужа репутація країни, чистота інформації, важливість самого факту. Йому навіть байдужа своя власна адекватність. Саме тому пан Порошенко спробував перехопити інформаційну ініціативу, підкинути негатив. Він вважає, що особисто йому це допоможе залишитися ключовим ньюсмейкером у темі", - заявило джерело НВ в ОП. За матеріалами nv.ua