Порошенко запропонував "червоні лінії" для розмови Байдена з Путіним

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко назвав ключові позиції України напередодні переговорів Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена з президентом Росії Путіним.

Під час брифінгу напередодні телефонної розмови між Байденом і Путіним Петро Порошенко зазначив, що лідер США - віддана свободі і демократії, дуже компетентна і професійна людинуа, яка дуже любить Україну і дуже добре розбирається в українських питаннях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"І в цих умовах, безумовно, позиція, яку, я сподіваюся, буде висловлено під час цієї розмови, є дуже важлива для України", - сказав Порошенко.

"Пункт номер один. Те, за що ми трималися п'ять років мого президентства - нічого про Україну без України. Тому важливо, щоб і наші європейські, і наші американські союзники і до, і після розмови чітко координували свої дії з українською владою, українською державою, українським народом", - сказав п'ятий Президент України.

"Друга позиція. Росія не має і не буде мати право вето на вступ України до НАТО, на розширення НАТО на схід. Більше того, це питання не є питанням, яке важливо для самої України. Це точно тест - чи існує НАТО сьогодні, чи ні. Бо якщо Путін отримає можливість диктувати НАТО волю, висувати НАТО ультиматуми, тоді немає ніякого сенсу в існуванні НАТО. Я дуже тішуся, що Путін отримав дуже потужну і залізну відповідь в тому сенсі, що ніяких ультиматумів Росія НАТО висувати не буде", - підкреслив Порошенко.

За його словами, ініціатива Кремля і Путіна щодо так званої європейської зони безпеки може почати розглядатися лише тоді, коли Росія повернеться в зону дії міжнародного права, з якої вона вийшла з перших годин захоплення Криму і агресії проти нашої держави на Донбасі. "Отже, передумовою для будь- яких переговорів щодо зони безпеки є відновлення українського суверенітету і звільнення окупованих Криму і Донбасу, повернення їх до складу України", - сказав лідер "Європейської Солідарності".

"Четверта дуже важлива позиція - це термінове відновлення Нормандського формату, який був започаткований в 2014 році, фактично за день до моєї інавгурації і за моєї участі. Тому що це не просто позиція Німеччини і Франції - це позиція Європейського Союзу, США, НАТО. Мати таких сильних союзників за спиною - це означає сильну Україну і сильну переговорну позицію. Жодних тет-а-тетів, жодних "междусобойчиков", які є шкідливими і небезпечними для України", - особливо підкреслив він.

Петро Порошенко також сказав, що Україна б вітала призначення спеціального представника США для координації роботи в Нормандському форматі, так як це свого часу було зроблено.

Ще одною важливою умовою Порошенко назвав виконання Росією всіх пунктів Мінських домовленостей.