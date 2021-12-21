Порошенко заявив, що повернеться до України в першій половині січня

Лідер політичної партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко повернеться в Україну із закордонної поїздки у першій половині січня.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Укрінформ.

"Я хочу наголосити, що мені передають вітання з Офісу Президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився в Європі. Я хочу наголосити, що не надам їм такого подарунка і повернусь в Україну в першій половині січня", – сказав експрезидент, уточнивши, що зараз перебуває у Варшаві.

Політик заявив, що пред’явлення йому підозри у державній зраді, фінансуванні тероризму, сприянні терористичним організаціям – це "перехід червоних ліній". "Це вже не жарти. Жарти закінчилися, і за це доведеться відповідати, але потім, бо зараз хтось має бути розумнішим. Зараз ми маємо об’єднатися, зараз ми маємо врятувати Україну і відбити російську агресію. Разом – до перемоги і до зустрічі в Україні", – додав експрезидент.

Виконувач обов’язків Генпрокурора Олексій Симоненко 20 грудня підписав повідомлення про підозру експрезидентові Петру Порошенку у справі про постачання вугілля з окупованих територій.

За даними ДБР, Порошенко підозрюється у тому, що “діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Політика викликають на допит у четвер, 23 грудня.

У вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні повідомлено про підозру ще одному із чинних народних депутатів та колишньому міністру енергетики.

Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій, що, своєю чергою, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.