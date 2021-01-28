Портнов намагається відбілити дії силовиків на Майдані - Інститут національної пам'яті

Звернення до суду ексзаступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова про перегляд історії Майдану у шкільних підручниках не викликає подиву. Про це заявив глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Міністерство освіти і науки України може подати апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду за позовом ексзаступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова про висвітлення подій Революції гідності. Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

"Не викликає подиву, що колишній заступник глави Адміністрації Президента [України Віктора] Януковича намагається відбілити дії, які вчинили силовики проти беззбройних демонстрантів, навіть попри те, що кадри розстрілів зафіксовані на відео та демонструвалися в багатьох світових медіа", - сказав він.

На думку Дробовича, незважаючи на спроби одіозних чиновників заперечувати очевидне, більша частина українського суспільства солідарна з оцінкою Революції гідності.

"У цьому рішенні суду також є речі, які викликають подив із процедурної точки зору. Наприклад, чому Міністерство освіти та науки повинно здійснювати перегляд підручників, адже це функціонал Інституту модернізації змісту освіти", - підкреслив глава Інституту національної пам'яті.

21 січня Портнов заявив, що суд зобов'язав Міністерство освіти і науки переглянути підручники для п'ятого та 11-го класів з історії України щодо висвітлення подій Революції гідності.

На думку Портнова, у шкільних підручниках з історії "попередній політичний режим намагався героїзувати і міфологізувати деяких державних злочинців і учасників масових заворушень 2013-2014 років". Зокрема, у позові йдеться, що виклад подій Революції гідності "спотворює дійсні історичні події" і нібито містить вигадані факти.

У рішенні ОАСК ідеться про додаткову експертизу восьми підручників історії.

Протести, які дістали назву Євромайдан, а пізніше - Революція гідності, тривали по всій країні з 21 листопада 2013 року до кінця лютого 2014 року. Мітингувальникам протистояли правоохоронні органи і найняті владою озброєні бандити (тітушки). Після масового розстрілу активістів 18-20 лютого із країни у РФ утік експрезидент Віктор Янукович. За часи Євромайдану загинуло понад 100 осіб, сотні дістали поранення.

У розстрілах протестувальників під час Революції гідності 20 лютого 2014 року обвинувачують п'ятьох беркутівців - Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олега Янишевського, Олександра Маринченка та Сергія Тамтуру. Слідство встановило факт 48 убивств і 80 замахів на вбивство на вулиці Інститутській цього дня. У Генпрокуратурі України заявили, що справу про вбивства на Майдані 20 лютого 2014 року суд і далі розглядатиме, попри на те, що ексберкутівців відпустили під особисте зобов'язання. За матеріалами гордон.