Портнов потрапив під санкції США

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти українського юриста та політика Андрія Портнова. Він до 2014 року був заступником голови Адміністрації президента за часів Віктора Януковича і займався питаннями судоустрою. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Портнов потрапив до оновленого так званого санкційного "списоку Магнітського". До цього переліку за підписом Державного секретаря США заносять високопосадовців, причетних до масштабної корупції. Санкції за цим законом передбачають заборону на в'їзд до США та блокування всіх фінансових активів особи в банках США.

Крім того, обмеження Мінфіну США поширюються й на благодійний фонд Портнова.

"Широко відомий як "вирішувач судових справ", Портнов був справедливо звинувачений у використанні свого впливу для отримання доступу до українських судів та їхніх рішень і для підриву реформи судової системи", - йдеться в поясненні Міністерства фінансів.

Зокрема, пояснюють у відомстві, станом на 2019 рік Портнов "ужив заходів для встановлення контролю над українськими судами, зміни відповідного законодавства, призначення наближених до себе осіб на високі судові посади і "придбання" судових рішень".

Раніше США анонсували санкції проти українських корупціонерів. Портнов - єдиний українець, якого додали до оновленого списку.

Андрій Портнов працював у адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича, а в січні 2014-го став першим заступником голови адміністрації. Після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п'ять років перебував за кордоном.

19 травня 2019 року Портнов повідомив, що повернувся в Україну після більш ніж 5 років життя за кордоном. Попри це, в січні 2020-го Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким Портнов нібито проживав в Україні попередні п'ять років.

Портнова не раз звинувачували у впливі на судову систему. Приміром, його разом із колишнім главою Офісу президента Андрієм Богданом і керівником Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком журналісти-розслідувачі назвали причетним до звільнення в 2019 році тодішнього глави Конституційного суду Станіслава Шевчука.

Крім того, Вовк і Портнов, за даними розслідувачів, могли впливати на зміну очільника Ради суддів України Олега Ткачука у 2019 році. За словами останнього, на той момент ще заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка начебто особисто дзвонив суддям, намагаючись на них тиснути.

Портнов раніше перебував у санкційному списку Європейського Союзу, запровадженому у березні 2014 року проти колишніх українських високопосадовців за підозрою в порушенні прав громадян України й незаконному привласненні коштів. Але вже у 2015 році ЄС виключив Портнова з цього списку. За матеріалами Главком.