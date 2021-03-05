Посли G7 закликали відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду

Посли країн "Великої сімки" закликали з'їзд суддів України відкласти призначення суддів до Вищої ради правосуддя (ВРП) та Конституційного Суду (КС) до того, як будуть затверджені нові процеси їх відбору.

"Посли закликали з'їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного Суду до встановлення прозорих процесів відбору, які заслуговують на довіру", - повідомляється у Twitter групи послів G7 у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, посли G7 провели у п'ятницю зустріч із керівництвом Верховного Суду України та Ради суддів і "відзначили прагнення G7 допомогти Україні у проведенні судової реформи, яка забезпечить об'єктивне, незалежне, професійне, підзвітне та справедливе правосуддя для всіх українців".

"Найважливішою частиною всебічної реформи, яка включає реформу Вищої ради правосуддя, є забезпечення доброчесності, етичності та кваліфікованості кадрів, які отримують призначення у судовій системі", - йдеться у повідомленні.