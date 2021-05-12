Посли G7 знову звернулися до України через "Нафтогаз" - цього разу щодо наглядової ради

Посли США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Японії звернулися до української влади та закликали швидше вирішити питання щодо наглядової ради НАК "Нафтогаз". Про це вони написали на своїй сторінці в Фейсбук.

"Посли G7 висловлюють свою стурбованість тим, що уряд України як головний акціонер НАК "Нафтогаз" і наглядова рада компанії поки не досягли узгодженого рішення, яке дозволить чинній раді виконувати свої обов'язки незалежно", - йдеться в повідомленні.

Українську владу закликали швидше вирішити це питання. В G7 сподіваються, що прийняте рішення буде зображати прихильність уряду до міжнародних стандартів корпоративного управління.

Там також закликали продовжити удосконалення законодавчої бази, яка стосується управління державними підприємствами відповідно до міжнародних стандартів.

Посли G7 висловлюють свою стурбованість тим, що уряд як головний акціонер НАК Нафтогаз і наглядова рада компанії поки не досягли узгодженого рішення, яке дозволить чинній раді виконувати свої обов'язки незалежно. 1/2 - G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 12, 2021

США, ЄС та МФО висловили глибоке занепокоєння рішенням українського уряду розпустити наглядова рада і замінити главу "Нафтогазу", засумнівавшись в прихильності України курсу реформ в корпоративному управлінні.

Під час пресконференції з держсекретарем Ентоні Блінкеном Президент України Володимир Зеленський ухилився від питання про НАК "Нафтогаз". При цьому Блінкен, перераховуючи реформи, які необхідно впровадити в Україні, першою назвав реформу корпоративного управління.

Крім того, в розмові з представниками громадянського суспільства, бізнесу та антикорупційних органів України держсекретар США вказав, що рівень і якість підтримки України залежить від рівня проведення реформ в галузі управління та антикорупції. При цьому він не приховав шоку від руйнування корпоративного управління в "Нафтогазі".

У розпорядженні ZN.UA опинився урядовий темник, присвячений ситуації зі зміною керівництва НАК "Нафтогаз ". У документі зібрані готові відповіді на більшість незручних запитань, які можуть ставити чинній провладній команді після одіозної зміни керівництва компанії. Питанням про відносини друзів України за кордоном окремо присвячено кілька частин темнику. Ми опублікували основні посили з них і повний текст документа для ознайомлення читача з логікою державної брехні та техніками окозамилювання. За матерiалами ZN.UA