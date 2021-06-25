Посли Німеччини та Франції відвідали МЗС України через ініціативу щодо саміту ЄС-Росія

Посли Німеччини та Франції відвідали Міністерство закордонних справ України. Їх викликали у міністерство для пояснення ініціативи лідерів Франції та Німеччини щодо проведення саміту ЄС та Росії.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"Українська сторона наголосила, що така ініціатива іде всупереч санкційній політиці ЄС, ухваленій у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях та кордонах України, не заохочує Москву до виконання мінських домовленостей", - розповіли в МЗС.

Іноземні дипломати у відповідь підтвердили, що Німеччина і Франція є "незмінним друзями України", а також продовжують докладати зусиль для урегулювання конфлікту на Донбасі.

"Сторони домовилися, що подібні питання будуть обговорюватися з Україною перед їх оприлюдненням", - додали в МЗС.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за діалог з Путіним та запропонувала провести саміт ЄС-Росія. Її підтримав Еммануель Макрон.

Більшість інших країн Євросоюзу розкритикували ініціативу Німеччини та Франції. За матеріалами РБК-Україна.