Посол Грузії розповів МЗС про ситуацію з переведенням Саакашвілі у в'язничну лікарню

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі поінформував українське Міністерство закордонних справ про ситуацію з Михайлом Саакашвілі. Це відбулося під час зустрічі посла з заступником глави МЗС України Миколою Точицьким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Грузинський посол розповів представнику МЗС про обставини переведення експрезидента Грузії Саакашвілі з виправної колонії до пенітенціарного медичного закладу в Глдані.

"Точицький підкреслив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном є пріоритетом для Української держави. Заступник міністра привернув увагу до вчорашньої ноти МЗС України, переданої до МЗС Грузії, та висловив сподівання на її позитивний розгляд грузинською стороною", - розповіли в міністерстві.

Вчора грузинська влада перевела Саакашвілі до в'язничної лікарні попри те, що він від цього відмовлявся.

Після цього МЗС України надіслало ноту протесту Грузії, оскільки українську сторону не проінформували про переведення Саакашвілі.

Сам Саакашвілі у листі з в'язничної лікарні повідомив, що його обдурили. За словами Саакашвілі, йому сказали, що переведуть до цивільної лікарні.