Посол ЄС: Україна зараз на передовій у протидії інформаційній війні

Україна перебуває на передовій у боротьбі з дезінформацією, і міжнародні партнери багато чому можуть у неї повчитися. Про це заявив голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас 7 грудня на форумі Kyiv Stratcom Forum 2021, повідомляє кореспондент видання "Гордон".

Він також зазначив, що найактивніше інструменти поширення дезінформації використовують у соцмережах.

"Тому особливо важливо дати можливість людям отримати доступ до правдивої інформації та збільшити рівень стійкості до дезінформації. І це стає важливим, тому що саме Україна наразі знаходиться на передовій протидії інформаційній війні і ми приєднуємо наші зусилля до зусиль українців у протидії такій дезінформації. На жаль, ціна розповсюдження дезінформації є високою - дезінформації, що стосується не лише пандемії, а і накопичення сил РФ біля кордонів України. Тому ми не можемо вважати, що європейська стійкість до дезінформації можлива без належного рівня стійкості України. І саме Україна показує велику зацікавленість у розвитку стійкості проти дезінформації", - заявив Маасікас.

Посол ЄС привітав такі зусилля і зазначив, що міжнародні партнери допомагатимуть Україні не лише тому, що країна страждає від дезінформації, а й тому, що вони самі багато чому можуть навчитися в України.

У лютому міністр культури та інформполітики України Олександр Ткаченко анонсував запуск Центру протидії дезінформації. Серед головних завдань центру міністр називав виявлення дезінформації, реагування на неї та протидію, а також просвітництво та підвищення медіаграмотності громадян України.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що центр створили рішенням РНБО 11 березня. 2 квітня Зеленський призначив Поліну Лисенко головою центру та повідомив, що ЦПД почав працювати.