Посол Маркарова розповіла подробиці майбутнього візиту Зеленського до США

Підготовка візиту президента України Володимира Зеленського до США, яка велася за активної участі посольства країни в США, вийшла на фінішну пряму.

Про це повідомила посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

"У Вашингтоні Президент перебуватиме два дні - 31 серпня та 1 вересня, потім поїздка до Каліфорнії - зазначила вона.

Маркарова також назвала заходи, в яких візьмуть участь президент України та перша леді.

"З уже запланованого у Вашингтоні - зустріч Президентів України та США в Білому домі, основні складові цієї зустрічі вже розплановані та узгоджені обома сторонами, зустрічі з керівниками ключових для українсько- американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від Президента і першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України та США місць Вашингтона - зазначила вона.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джозефа Байдена все ж виявилася перенесена. Нова дата зустрічі - 1 вересня 2021 року. В Офісі президента назвали причиною перенесення зустрічі ситуацію в Афганістані. За матеріалами Слово і Діло