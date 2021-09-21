Посол Польщі в Україні - про зустріч у Нью-Йорку: Добре, що наші президенти на постійному зв'язку

Регулярні контакти президентів Польщі й України Анджея Дуди та Володимира Зеленського є дуже корисними та для двосторонніх відносин, і для вирішення питань регіонального порядку денного.

Про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький під час спілкування з журналістами у вівторок, 21 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Дипломат зазначив, що йому невідомо, які питання обговорюватимуть Дуда і Зеленський під час сьогоднішньої зустрічі у Нью-Йорку, і припустив, що вони стосуватимуться адженди Генасаблеї ООН, але, на його думку, сам факт такої зустрічі є дуже позитивним.

"Добре, що наші Президенти на постійному зв'язку. Президент Дуда був на саміті Кримської платформи 23 вересня і на святкуванні Дня Незалежності України. У травні Президент Зеленський брав участь у святкуванні Дня Конституції Польщі. У жовтні минулого року Президент Дуда був в Україні (у Києві і Одесі - ред.). Тобто ми бачимо постійний зв'язок, і мені здається, це правильно і для вирішення наших двосторонніх справ, і для регіональних очікувань", - сказав Ціхоцький.

Як повідомляв Укрінформ, канцелярія президента Польщі поінформувала, що у рамках перебування на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку Дуда зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та ще кількома главами держав.

Як зазначається у програмі, увечері (за місцевим часом) 21 вересня у приміщенні генконсульства Польщі у Нью-Йорку планується зустріч президентів Дуди, Зеленського, а також президента Молдови Маї Санду та прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі. За матеріалами Укрінформ.