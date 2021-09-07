Посол у США розкритикувала ініціативу нардепів просити США про статус союзника поза НАТО

Україна ставить за мету вступ до НАТО, а статус основного союзника поза НАТО - для країн, які не можуть вступити до альянсу. Про це заявила у Facebook посол України в США Оксана Маркарова, коментуючи ініціативу нардепів звернутися до США з проханням про надання такого статусу України.

Маркарова попросила ініціаторів призначеного на завтра 8 вересня 2021 року позачергового засідання Верховної Ради і тих, хто буде на ньому розглядати прохання до США надати Україні статус основного союзника поза НАТО (MNNA), звернути увагу, що цей статус призначений для країн, які не планують або не можуть в силу політичних або географічних причин вступити до альянсу.

"Це точно не про нас", - заявила Маркарова, нагадавши, що мета України - членство в НАТО. "Це єдине системне та інституційне рішення для безпеки нашої країни, і це записано в нашій Конституції", - підкреслила вона.

Маркарова зауважила, що Україна вже має статус партнера НАТО з розширеними можливостями, а США - стратегічний партнер, який допомагає Україні розвивати її потенціал, надає гроші та зброю, і з яким під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона підписано сильну рамкову угоду про основи оборонного партнерства.

За словами Маркарової, підтримка парламенту дуже потрібна в просуванні реформ і голосуванні за закони, які рухають Україну вперед до НАТО.

У червні 2020-го Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

31 серпня 2021 року під час візиту до США президента Володимира Зеленського в Пентагоні міністр оборони України Андрій Таран і міністр оборони США Ллойд Остін підписали рамкову угоду про стратегічні засади оборонного партнерства, якою, зокрема, передбачено розробку бази для створення загальних систем озброєння.

Також США додатково надасть Україні $ 60 млн на оборону, зокрема на переносні ПТРК Javelin.

Сьогодні, 7 вересня, спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради за ініціативи 153 нардепів. Парламенту пропонують звернутися до США за статусом основного партнера поза НАТО.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ