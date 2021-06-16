Посол України відвідає Держдеп у день зустрічі Байдена з Путіним

Посол України в США Оксана Маркарова 16 червня відвідає Держдеп. В цей же день у Женеві зустрінуться американський і російський президенти Джо Байден і Володимир Путін.

З Маркаровою проведе зустріч виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер, повідомляє пресслужба Держдепу.

Зустріч пройде у закритому для преси режимі. Про її теми нічого не повідомляється.

Байден і Путін зустрінуться в Женеві 16 червня на віллі Ла Гранж.

4 червня, коментуючи майбутню зустріч з главою Білого дому, президент РФ заявив, що не чекає від неї "нічого проривного в російсько-американських відносинах" і розраховує, що на зустріч позитивно вплине політичний досвід Байдена.

У Білому домі повідомляли, що президент США під час зустрічі з Володимиром Путіним планує обговорити Україну, Білорусь і питання стратегічної стабільності.

За матеріалами nv.ua