Посольство Білорусі прокоментувало виклик свого керівника до МЗС України

Тимчасовий повірений у справах Білорусі в Україні Кирило Камишев під час виклику до МЗС нашої держави дав "вичерпні коментарі з питань, пов'язаних з територіальною цілісністю України".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства Республіки Білорусь в Україні.

"10 серпня 2021 року відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь в Україні, радника-посланника К. Камишева в Міністерстві закордонних справ України з директором Другого територіального департаменту В. Зваричем. У ході зустрічі було обговорено поточний стан українсько-білоруських відносин. На порушені українською стороною питання, в тому числі пов'язані з територіальною цілісністю України, було дано вичерпні коментарі", - йдеться у повідомленні.

Водночас як додають у посольстві РБ, "до зовнішньополітичного відомства України було вкотре доведено глибоке занепокоєння білоруської сторони недружніми діями України до Білорусі, які ведуть до кризи у відносинах між країнами".

На завершення зустрічі, наголосили у диппредставництві, акцентувалося на зацікавленості Білорусі "в нормальних добросусідських відносинах з Україною, висловлено сподівання на повернення української сторони в русло конструктивного і шанобливого діалогу".

Сьогодні у МЗС України було викликано тимчасового повіреного у справах Білорусі в Україні Кирила Камишева, щоб висловити йому рішучий протест у зв'язку з низкою неприпустимих заяв Лукашенка під час вчорашньої пресконференції.

Дипломата попередили, що висловлена Лукашенком готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованих українським Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності й суверенітету України, з усіма пов'язаними міжнародно-правовими наслідками.

Від білоруської сторони також зажадали пояснення щодо слів Лукашенка, які можуть свідчити про допуск білоруською стороною на свою територію самозваних "прокурорів" з тимчасово окупованого Луганська для допиту Романа Протасевича. У разі підтвердження це суперечитиме раніше отриманій українською стороною офіційній відповіді від МЗС Білорусі, якою цей факт категорично заперечувався.

МЗС розцінює риторику Лукашенка щодо "переправлення зброї" і підготовки Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі як безвідповідальну і далеку від реалій пропаганду.

В Україні також звернули увагу на загрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Путіним. Білоруському дипломату вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому надії Лукашенка на нього є програшною ставкою, акцентували у МЗС.

9 серпня Лукашенко провів пресконференцію, де відповів на запитання про визнання окупованого Криму російським, заявив про дозвіл бойовикам так званої ЛНР на доступ до затриманого блогера Романа Протасевича й обвинуватив Президента України у підготовці бойовиків. за матеріалами Укрінформ.