Посольство США в Україні повідомило про зміст розмови Кулеби та Блінкена

Держсекретар США у телефонній розмові із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах теперішньої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Повідомлення про зміст розмови голів закордонних відомств двох країн розміщено на сайті посольства США в Україні. Розмова відбулась на тлі повідомлень про накопичення Росією військ поблизу кордону України.

Як відзначають у посольстві США в Україні, Блінкен висловив занепокоєння ситуацією з безпекою на сході України і висловив співчуття з приводу недавньої загибелі чотирьох українських солдатів.

"Державний секретар Блінкен підкреслив важливість поступу в обстоюванні верховенства закону і в економічних реформах для зміцнення демократичних інститутів України та сприяння євроатлантичній інтеграції. Державний секретар і міністр закордонних справ також обговорили зусилля із протидії пандемії COVID-19 і просування наших спільних інтересів у боротьбі з наслідками зміни клімату", - йдеться у повідомленні посольства.

Про розмову напередодні повідомив Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

"Я провів змістовну та предметну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном на тлі системного загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Обговорили напрями посилення взаємодії у безпековій сфері", - тітував Кулеба.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки", що скупчення РФ військ поблизу кордону є демонстрацією рішучості намірів Росії.

Екскомандувач збройними силами США у Європі Бен Ходжес сказав Українській службі "Голосу Америки", що дії Росії є випробуванням для адміністрації Байдена.

За матеріалами https://ukrainian.voanews.com