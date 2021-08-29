Посольство США в Україні закликало Росію припинити агресію проти України

У День пам'яті захисників України та сьомої річниці Іловайської трагедії посольство США звернулося до Росії із закликом припинити агресію проти України.

Про це повідомила пресслужба посольства США.

"У День пам'яті захисників України ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми підтримуємо народ України та закликаємо Росію припинити агресію проти України", - йдеться в заяві.