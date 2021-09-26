Постпред України при ООН жорстко розкритикував виступ Лаврова на Генасамблеї

"Якби не зашкалювання цинізму і блюзнирства, то було б варто вивчати, розбирати на тези весь цей ворох думок речника Путіна в ООН, але це реально все пластик і треш, якщо дивитися на цей виступ через оптику міжнародного права", - сказав Кислиця.

Щоправда, згодом постпред відредагував допис та прибрав слово "треш".

У своєму виступі Сергій Лавров критикував західні країни за нібито встановлені ними правила в міжнародних відносинах та недотримання міжнародного права. Згадав він і про Крим, окупацію якого назвав "возз'єднанням" з Росією.

Кислиця своєю чергою зазначив, що російська делегація порушила правила навіть Генасамблеї.

"Чи не найголовніша теза виступу московського міністра Лаврова на ГА: правила - це зло, міжнародне право - це наше все... Боротьба з "правилами" повторюється у виступі багаторазово... Для наочної ілюстрації цього підходу російська делегація наплювала на встановлені головою Генасамблеї правила щодо кількості членів делегації в залі під час виступу і демонстративно прийшла на засідання "потужною" шісткою. Дивно, що ще не в кашкетах з написом "Спутник V". А замєстітєлю Лаврова, судячи з усього, облом ще і маску одягнути. Це ж правила, тому пішли вони", - написав Кислиця.

"І що вже говорити про міжнародне право, коли Москва зробила спробу незаконно анексувати Крим, окупувала його, а наразі продовжує збройну агресію на сході України... Правила - ніщо, міжнародне право - все", - додав постпред України при ООН.