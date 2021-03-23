Позачергове засідання Ради відбудеться у п'ятницю, 26 березня

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 26 березня

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на Telegram-канал "слуги народу" Дмитра Качури.

"Попередньо позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у п'ятницю (26.03)", - написав нардеп від "Слуги народу" Качура.

Про порядок денний він не повідомив нічого конкретного, заявивши, що той буде пізніше.

Факт імовірного проведення засідання ВР у п'ятницю підтвердила його колега Юлія Гришина.

21 березня "Слуги" ініціювали позачергове засідання Ради через події під Офісом президента для ухвалення Постанови про надання оцінки подій, які відбулись 20 березня під Офісом президента.

20 березня ввечері поблизу Офісу президента відбулася масштабна акція протесту за участі прихильників арештованого на сім років одеського активіста Сергія Стерненка. Люди обписали стіни будівлі Офісу президента, пошкодили табличку й двері. Також вони намагалися проникнути всередину будівлі Офісу президента.

У МВС назвали цю акцію провокацією. Того ж дня поліція затримала ветерана АТО Владислава Гранецького-Стафійчука (позивний Сорд), який був учасником акції під Офісом президента. Йому висунули звинувачення у хуліганстві.

У Зеленського пошкодження будівлі прихильниками активіста Сергія Стерненка оцінили приблизно у два мільйони гривень. За фактом подій під час акції біля Офісу президента у поліції розпочали кримінальне провадження.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 22 березня в телеефірі заявив, що одним затримання Сорда справа не завершиться - будуть ще підозри та заяви.