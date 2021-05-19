Пресслужба Порошенка заперечує, що він говорив із Медведчуком на теми з розслідування Bihus.Info

П'ятий президент Петро Порошенко не обговорював з одним із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком теми, про які говорять "якісь голоси" в розслідуванні Bihus.Info, заявила пресслужба партії "Європейська солідарність" у коментарі LIGA.net.

Представники "Європейської солідарності" стверджують, що оприлюднені записи розмов "злито з Офісу президента" з метою дискредитації Порошенка і його партії.

"Сам Порошенко неодноразово докладно розповідав про те, що використовував статус Медведчука як неформального представника [президента РФ Володимира] Путіна з питань звільнення заручників", - підкреслили у пресслужбі експрезидента, нагадавши, що він, за його словами, готовий був взаємодіяти "хоч із чортом лисим".

Bihus.info опублікував нові записи розмов Медведчука з російськими політиками й бойовиками 17 травня. В одній із розмов лідер бойовиків "ЛНР" погрожує знищити колону бронетехніки України, якщо її просування не зупинять. Медведчук у відповідь повідомляє йому, що Порошенко зателефонував і "сказав, що дав команду повернути колону на Ізварине".

Також у записах є розмова Медведчука зі своїм помічником із питань Донецька і Луганська Дмитром Дорошенком у червні 2014 року, у якому вони обговорили вимоги терористів для організації переговорів. За тиждень озвучені тези з'явилися в мирному плані Порошенка.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ці записи "можуть бути трактовані як такі, що мають ознаки державної зради".

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Від початку року ЗМІ оприлюднили кілька записів розмов Медведчука, зокрема із Сурковим.

13 травня ЗМІ опублікували запис розмови, яка нібито відбулася 2015 року між Медведчуком і заступником глави адміністрації президента РФ Володимиром Островенком. На записі обговорювали санкції й обмін утримуваними особами.

11 травня генпрокурорка України Ірина Венедіктова підписала Медведчуку і його соратнику, нардепу від ОПЗЖ Тарасові Козаку підозри в державній зраді та спробі розкрадання національних ресурсів. ЗМІ повідомили, що в будинку Медведчука в Києві й офісі ОПЗЖ СБУ проводила обшуки.

У справі три епізоди, перший із них стосується допомоги Росії в отриманні нафтогазового родовища в анексованому Криму, другий - передавання спецслужбам РФ таємних відомостей про українські війська, третій - участі фігурантів у розробленні проєкту "Луч", за допомогою якого планували вербувати українських мігрантів у РФ.

12 травня Медведчук і його адвокати прийшли в офіс генпрокурора та ознайомилися з підозрою. За словами захисників політика, його повідомили про підозру за ст. 111 (державна зрада) і ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Як уточнила Венедіктова, підозра за ст. 438 стосується розкрадання національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

13 травня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня, йому наділи електронний браслет. Прокуратура просила заарештувати його до 10 липня з альтернативою застави в розмірі 300 млн грн.

Медведчук назвав справу політично мотивованою. За матеріалами Гордон.