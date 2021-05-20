Президент і літаки для декорації

Кожну свою велику пресконференцію президент Зеленський любить проводити на тлі гарних декорацій та антуражу. Цього разу він підбивав підсумки двох років перебування на посаді не на столичному фудкорті, не на галявині Маріїнського парку, а на авіазаводі "Антонов".

На думку глави держави, недобудований літак "Мрія" і новий фюзеляж Ан-178, який держава замовила "Антонову", що були за його спиною під час спілкування з журналістами, найкраще символізують плани влади розбудовувати країну мрій.

Озвучені Зеленським пріоритети прості: будуємо країну без олігархів (для 40 мільйонів, а не для сотні "Форбс"); будуємо країну в смартфоні (діджиталізація); будуємо країну, яка будує (нові дороги, літаки, школи, садки, КПВВ тощо); будуємо країну без війни (а тому зміцнюємо армію); будуємо країну без корупції (завершити з корупцією Зеленський обіцяє до кінця своєї каденції).

От тільки згодом він так і не зміг ясно відповісти на питання, чому представники його оточення регулярно і втаємничено зустрічаються з тими самими олігархами. Хіба що сказав, що "епоха Медведчука завершується". А ще натякнув журналісту телеканала "Україна", що розуміє, від кого той передає йому "привіт", цікавлячись збільшенням податків, але прізвище власника так і не назвав (телеканал належить олігарху Ахметову).

При цьому президент вважає, що він уже "став вироком" для свого попередника Петра Порошенка (як і обіцяв тому під час виборчих перегонів на стадіоні), однак той цього ще не зрозумів. Він також заперечує, що Україна за його керівництва скочується до авторитаризму (на цьому часто наголошують у парламентській опозиції, зокрема і в партії Порошенка), мовляв, "у нас не диктатура, і не монархія". Зеленський довго пояснював, чому владі довелося змінити керівництво Нацбанку і НАК "Нафтогаз", хоча на Заході це однозначно сприймають як втручання влади в діяльність регуляторів.

Пообіцявши завершити епоху корупції, він згадав і про свою передвиборчу обіцянку завершити епоху бідності. Втім нині через два роки президенства Зеленський каже, що зробити це найскладніше: "Що стосується бідності, то це не просто, не все залежить від мене. Скажу чесно: тисну на уряд, щоб збільшували і "мінімалку", і пенсії. З іншого боку, економіка розвивається не дуже добре. Епоха бідності завершиться тоді, коли всі будуть сплачувати податки, коли буде дерегуляція, коли держава буде максимально діджиталізована. Все це буде".

Зеленському було важко відповісти, чому так часто змінюються на посадах міністри в уряді. Зокрема, на питання, чому до його команди потрапляють не найкращі, а, навпаки, часто навіть найгірші, президент зрозумілої відповіді не дав. Лише запевнив, що старих політиків - таких як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк чи Юлія Тимошенко - в його команді не буде.

І щодо Донбасу: ситуацію на цій території Зеленський не проти винести на всеукраїнський референдум. За його словами, у влади є декілька планів - А, В, С щодо припинення війни і повернення тимчасово окупованих територій і людей. І референдум передбачено одним iз таких планів. ДО РЕЧІ

У вступному слові Володимир Зеленський радо приділив багато часу запланованим урочистостям з нагоди 30-річчя Незалежності України, яке "українці запам'ятають назавжди" і яке триватиме три дні, 22-24 серпня. Відтак буде і підняття велетенських прапорів в усіх регіонах, і перший саміт "Кримська платформа", куди запрошені представники багатьох країн. А ще - саміт "перших леді та джентльменів" і великий концерт легенд опери та балету в Оперному театрі. Безпосередньо 24 серпня планується великий військовий парад "і на суші, і на воді", а також великий концерт українських зірок на НСК "Олiмпiйський".

Зеленський обіцяє, що вперше в Україну привезуть Конституцію Пилипа Орлика і в рамках святкування всі зможуть побачити її. Окрім цього, президент представив символ 30-річчя Незалежності - квітку, яку розробила львівська компанія. За матеріалами umoloda.kiev.ua/