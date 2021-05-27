Президент Єврокомісії поговорить у четвер телефоном із Зеленським

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн проведе у четвер телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це в четвер під час брифінгу в Брюсселі повідомив представник Європейської Комісії Ерік Мамер.

"Насамперед порядок денний на сьогодні президента Європейської Комісії: сьогодні в другій половині дня пані фон дер Ляєн проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським", - повідомив він.

Водночас Мамер не надав додаткових деталей. За матеріалами Інтерфакс-Україна.