Президент Ізраїлю запросив Зеленського відвідати країну
Президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог запросив главу Української держави Володимира Зеленського здійснити візит до Ізраїлю.
Про це він сказав під час спільної із Зеленським зустрічі з представниками ЗМІ в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Пане Президенте, якщо у Вас буде така можливість, я був би дуже радий прийняти Вас з візитом до Ізраїлю", - підкреслив Герцог.
Також під час зустрічі глава Ізраїлю високо оцінив зусилля України у збереження пам'яті, історії та культурного простору єврейської громади.
“Сьогодні важливо похвалити, що Україна відчуває відповідальність за пам’ять, історію і культурний простір єврейської громади, яка живе тут протягом багатьох років, більш ніж тисячу років. Починаючи зі збереження єврейських кладовищ, які є такими необхідними, до створення меморіальних центрів пам’яті вбитих українських євреїв”, - підкреслив він. Президент Ізраїлю.
Герцог зауважив, що такі зусилля необхідні і є цінними, бо вони, за його словами, є підґрунтям для сміливого партнерства у боротьбі з антисемітизмом, де б він не проявлявся, а також для побудови спільного майбутнього, плідного, успішного, перспективного.
Крім того, Президент Ізраїлю подякував Зеленському та Верховній Раді за ухвалення Закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні". Також він подякував за допомогу, надану багатьом євреям під час Рош га-Шана.
“Пане Президенте, я вірю, що минуле і сьогодення веде нас до чудового, спільного майбутнього між Україною та Ізраїлем, і що зараз ми знаходимося в значній точці часу для всього, що
Президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог перебуває в Україні з державним візитом. Раніше прессекретар Президента Сергій Никифоров розповів, що 6 жовтня відбудеться вшанування на високому рівні жертв трагедії в Бабиному Яру в Києві, буде багато іноземних гостей. За матеріалами Укрінформ.