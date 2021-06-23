Президент МОК прийняв запрошення Зеленського відвідати Україну

Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом проведення майбутньої Олімпіади в Токіо та загальнонаціональну програму "Здорова Україна".

Про це йшлося під час телефонної розмови глави держави й очільника МОК, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За даними ОП, сторони також обмінялися думками щодо Олімпійських ігор у Токіо, на які очікують мільйони вболівальників у всьому світі.

"Вірю, що пандемія не зашкодить проведенню Олімпіади. Україна буде гідно представлена на цьому святі спорту, яке об'єднає весь світ", - заявив Зеленський.

Крім того, Президент розповів про ключові елементи загальнонаціональної програми "Здорова Україна", впровадження якої, за його словами, дасть змогу зробити спорт доступнішим для всіх категорій населення країни.

В ОП нагадали, що основними складовими програми є ініціатива "Здорова школа", впровадження системи постійних медичних оглядів для громадян від 55 років і будівництво спортивних майданчиків та парків активного відпочинку в Україні.

"Головна мета програми - українці мають жити довше та якісніше", - підкреслив глава держави.

Водночас Зеленський привітав співрозмовника з річницею створення МОК і відзначив вагомий внесок комітету в розвиток олімпійського руху та популяризацію спорту в усьому світі. Він зауважив, що з цієї нагоди в Україні була розроблена спеціальна олімпійська зарядка.

"Україна - країна олімпійських чемпіонів. Яскравий приклад цього - президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка", - сказав Президент.

Також в ОП проінформували, що Томас Бах прийняв запрошення Зеленського відвідати Україну для участі у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету.

Президент Володимир Зеленський 22 червня презентував нову загальнонаціональну програму "Здорова Україна", метою якої є досягнення довшої тривалості життя українців.

За матеріалами Укрінформ.