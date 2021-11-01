Президент назвав окуповані Крим і частину Донбасу екобомбами в центрі Європи

Президент Володимир Зеленський переконаний, що тимчасово окуповані Російською Федерацією території Криму та частини сходу України наразі є "екобомбами" у центрі Європи.

Про це він заявив на кліматичному саміті COP26 у Глазго, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У 1994 році Україна отримала гарантії безпеки (Будапештський меморандум - ред.), які, на жаль, не були виконані, а планета отримала дві екобомби у центрі Європи: окуповані Крим і частина нашого українського Донбасу", - сказав Президент.

Він, зокрема, наголосив, що півострів Крим з унікальною флорою і фауною став військово-морською базою Російської Федерації.

Також глава держави підкреслив, що на частині Донецької та Луганської областей спостерігається затоплення шахт, деградація ґрунту, брак питної води.

"Це - спільна загроза для всього світу. У наш час лихо, де б воно не сталося, упевнений, стосується абсолютно всіх", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 31 жовтня у Глазго під егідою ООН розпочалася кліматична конференція СОР26, що триватиме до 12 листопада.

Саміт у Глазго проходить із запізненням на рік через пандемію коронавірусу. Шість років тому у Парижі близько 200 країн узгодили індивідуальні плани у боротьбі з глобальним потеплінням. Згідно з Паризьким пактом, країни мають переглядати свої попередні зобов'язання щодо скорочення викидів вуглецю кожні п'ять років, а потім оголошувати про плани зі ще більшого та швидшого скорочення.