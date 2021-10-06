Президент Німеччини Штайнмаєр прибув до Києва

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у середу, 6 жовтня, прибув до Києва для участі в пам'ятних заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Про це інформує посольство ФРН в Україні, пише УНН.

"Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр прибув до Києва! Сьогодні він відвідає Корюківку, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року. Далі заплановані зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, а також відвідання Бабиного Яру", - йдеться в повідомленні посольства у Twitter.

Так, напередодні до української столиці прибув президент Ізраїлю. Він повідомляв, що у середу візьме участь у важливій церемонії відкриття Центру пам'яті жертв Голокосту в Києві.

Також президент Ізраїлю напередодні провів зустріч з Володимиром Зеленським.

Вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру розпочалося 29 вересня. Офіційні заходи з вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру тривають в Україні до 6 жовтня.