Президент підписав закон щодо відновлення конкурсів на посади державної служби

Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" No 1285-ІХ.

Закон відновлює процедуру проведення конкурсів на зайняття посад державної служби всіх категорій. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим документом необхідно оголосити конкурси на посади, що обіймають особи, з якими раніше були укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину через поширення COVID-19.

Також закон скасовує положення, згідно з яким суб'єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення державного службовця з посади категорії "А" з власної ініціативи, за поданням Прем'єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення голови уряду або відповідного міністра чи керівника державного органу.

Крім того, виключаються обмеження щодо виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (якщо посада міністра є вакантною) окремих повноважень міністра.