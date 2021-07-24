Президент представив нового Голову Служби зовнішньої розвідки

24 липня 2021, 00:57

Президент України Володимир Зеленський 23 липня представив колективу Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) нового керівника - Олександра Литвиненка, який зайняв цю посаду замість відправленого у відставку Валерія Кондратюка.

Про це повідомляє пресслужба президента.

"Олександра Валерійовича ми всі знаємо, я особисто знаю його два роки. Багато працюємо в Раді національної безпеки та оборони. Дуже багато зробили під його керівництвом в інституті стратегічних досліджень. Дійсно з великою повагою ставлюся до пана Литвиненка. Він - досвідчена і шанована людина, професіонал з прекрасною репутацією - заявив президент.

За словами Зеленського, Литвиненко добре розуміє ті завдання, які сьогоднішній день ставить перед СЗР.

"У нас сьогодні одне велике завдання - це захист нашої державності, нашого суверенітету, територіальної цілісності. І кожен повинен це робити прозоро, відкрито, віддаючи свої сили та знання, - сказав він.

Новий глава СЗР подякував президенту за довіру і заявив, що для нього призначення на нову посаду є великою честю.

"Переконаний, що в Службі зовнішньої розвідки прекрасні традиції, прекрасний потенціал, дуже потужні фахівці. І я впевнений, що разом з вами ми зможемо зробити все для захисту національних інтересів нашої держави, отримання випереджаючої, якісної оперативної інформації про плани та наміри нашого ворога - Російської Федерації, інших держав. Я переконаний, що разом ми виправдаємо довіру Президента, керівництва держави та забезпечимо виконання завдань нашої служби, - заявив Литвиненко.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 23 липня, призначив нового керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Також окремим указом глава держави звільнив попереднього голову Служби зовнішньої розвідки - Валерія Кондратюка. За матеріалами Слово і Діло.